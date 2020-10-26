Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 155 bin 524 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 43 milyon 2 bin 322'ye ulaştı.

COVID-19'a yakalanan 31 milyon 707 bin 974 kişi iyileşti, tedavisi süren 10 milyon 138 bin 824 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka görülen ülkeler

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de, 8 milyon 827 bin 932 kişi COVID-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (7 milyon 866 bin 740), Brezilya (5 milyon 381 bin 224), Rusya (1 milyon 513 bin 877), İspanya (1 milyon 110 bin 372), Fransa (1 milyon 86 bin 497), Arjantin (1 milyon 81 bin 336), Kolombiya (1 milyon 7 bin 711), Meksika (886 bin 800), Peru (886 bin 214) ve İngiltere (854 bin 10) oldu.

Fas'ta can kaybı 3 bin 301'e ulaştı

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 20 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 301'e, vaka sayısının 197 bin 481'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 823 artarak 195 bin 163'e ulaştı.

Cezayir'de vaka sayısı 56 bine yaklaştı

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 250 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 1907'ye, vaka sayısı da 55 bin 880'e yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 144 artarak 38 bin 932'ye ulaştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 715 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 24 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 18 bin 968 olduğu ülkede, vaka sayısı 1622 artışla 715 bin 868'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 697 bin 939 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananların 646 bin 170'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.