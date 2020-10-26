Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta Cezayir asıllı başörtülü iki kadının uğradığı bıçaklı saldırının yankıları sürerken, Angers kentinde Ürdün vatandaşı iki kardeş ırkçı şiddetle karşılaştı.

Arapça öğretmeni Muhammed Ebu İİd ve kız kardeşi otobüs durağında beklerken bir kadın ve erkeğin sözlü sataşmasına maruz kaldı. Sataşmalar otobüste de devam etti.

"Burası Fransa niye Arapça konuşuyorsunuz"

Ürdünlü kardeşlere, aralarında Arapça konuştukları için, "Burası Fransa niye Arapça konuşuyorsunuz. Ülkenize geri gidin" dediler.

İİd, otobüsten erken inerek bir arkadaşının evine yöneldiklerini, ancak evin girişinde de şiddete maruz kaldıklarını aktardı.

Polis ve ambulansın gelmesini, arkadaşının evinde beklediklerini dile getirdi.

Kardeşlerin ertesi gün iletişime geçtikleri Fransa’daki Ürdün Büyükelçiliği, Fransız yetkililerden açıklama talep etti.

Angers Polis Merkezi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fransa'da İslam ve Müslümanlar hedefte

Fransa'da Macron yönetiminin son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başladı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar artmaya başlamıştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.