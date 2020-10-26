Gazze'de düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce Filistinli, Macron'un açıklamalarını reddettiklerini belirtti.

Göstericiler, sürekli olarak İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i savunması nedeniyle -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini ve Türk bayrakları taşıdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Naleyn beldesinde bir araya gelen Filistinliler de "Peygamberimiz kırmızı çizgidir. Anam babam sana feda ey Resul. Fransa terörist ve ırkçı bir devlettir" yazılı pankartlar açtı.