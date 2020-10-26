Paris'teki ünlü Louvre Müzesi perşembe günü ilginç bir eyleme sahne oldu.

Afrikalı bir adam, müzede sergilenen ahşap bir heykeli yerinden söktü, eline alarak yürümeye başladı.

'Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim'

Sömürge döneminde Afrika'dan çalınan eserlerin iade edilmesi için, Fransa'ya çağrı yaparak, "Sömürgeciler tarafından bizden çalınan, yağmalanan her şeyi, tüm Afrika adına, vatanı için öldürülenler ve aşağılananlar adına, geri almak için buraya geldim" dedi.

Elindeki heykelle dışarıya çıkmaya çalışan adam, ziyaretçiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olay anı sosyal medyada paylaşıldı.

Fransa'da Afrika'ya ait 90 bin tarihi parça bulunuyor

Fransa Parlamentosu, 2 hafta önce ülkede bulunan Senegal ve Benin'e ait tarihi eserlerin asıl sahiplerine iade edilmesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Başkent Paris'teki Quai Branly-Jacques Chiracm Müzesi'nde Afrika'dan ülkeye taşınan 70 bin civarında eser sergileniyor. Ülke genelinde ise Afrika'ya ait en az 90 bin tarihi parçanın olduğu biliniyor.