Sahada başarılı bir şekilde ilerleyen Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını Ermenistan'ndan kurtarmaya devam ediyor.

Cephenin farklı yerlerinde Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gubatlı kent merkezinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan ordusu Gubatlı kent merkezini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. pic.twitter.com/c90VJ4fM8G — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 25, 2020

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca Gubatlı'nın bazı köyleriyle Zengilan ve Cebrail illerinin de bazı köylerinin daha kurtarıldığı müjdesini verdi.

Ermenistan sınırında bulunan Gubatlı kenti 31 Ağustos 1993'te işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 150 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Aliyev'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"100'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardık

Bugün Azerbaycan ordusu, Gubatlı şehir merkezi ile Gubatlı, Zengilan ve Cebrayil şehirlerinden birçok köyü işgalden azad etti. Azerbaycan yalnız değildir.

Biz hem savaş meydanında hem de siyasi meydanda zafere türüyoruz. Düşmanın destekçilerine gereken cevabı veriyoruz"