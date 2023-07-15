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Gündem
TRT Haber 15.07.2023 13:18

Almanya'dan FETÖ'ye 'kol kanat'

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin bazıları hain darbe girişimi öncesinde, bazıları da sonrasında Avrupa ülkelerine kaçtı. Örgüt mensuplarının en çok sığındığı ülke olan Almanya, Türkiye'nin 132 FETÖ'cüyle ilgili iade talebine olumlu yanıt vermedi.

Aralarında eski asker, hakim, savcı ve gazetecilerin bulunduğu yüzlerce FETÖ üyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Almanya'ya kaçtı...

Adalet Bakanlığı bugüne kadar Almanya'ya kaçan 161 FETÖ üyesinin iadesini talep etti. Ancak FETÖ mensuplarına kucak açmaya devam eden Almanya, bu taleplerin 132'sini geri çevirdi.

İade talebi reddedilenler arasında MİT tırları davasının firari sanığı Can Dündar ile Cevheri Güven, Abdullah Aymaz, Ercan Karakoyun gibi FETÖ mensupları da var.

25 iade başvurusunun değerlendirmesi de devam ediyor. 4 iade talebi ise örgüt üyelerinin Almanya'dan ayrılması, ölümü gibi nedenlerle düştü.

FETÖ'nün en büyük sığanağı: ABD
FETÖ'nün en büyük sığanağı: ABD

Kumpas davalarının savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara ile eski subay İlhami Polat gibi isimler de Almanya'ya firar edenlerden. Ancak Alman makamlar bu isimleri iade etmek yerine İlhami Polat ve Atakan Adaşoğlu'na sığınma hakkı vererek onları koruma altına aldı.

Berlin'de saklandığına yönelik haberler sonrası ortadan kaybolan Adil Öksüz'ün şu anda nerede olduğuna dair net bir bilgi yok.

Türkiye aleyhine çalışıyorlar

Almanya'ya kaçanlar, Türkiye aleyhine çalışmaktan da geri durmuyor. Düzenledikleri etkinliklerle Türkiye'ye karşı haksız ithamlarda bulunmaya devam ediyorlar.

Bunları ifşa eden haberleriyle dikkati çeken Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Haber Müdürü Cemil Albay'ın, FETÖ mensuplarının şikayeti üzerine Alman polisi tarafından ikametleri basıldı, ekipmanlarına el konuldu.

Gazetecilerin gözaltına alınmalarına Türkiye'nin sert tepki göstermesinin ardından kısa sürede serbest bırakıldılar.

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