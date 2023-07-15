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TRT Haber 15.07.2023 13:05

15 Temmuz Kahramanları: İlhan Varank

15 Temmuz darbe girişimi gecesinin sembol isimlerinden birisiydi. Prof. Dr. İlhan Varank, o gece yüzlerce kişiyle birlikte İstanbul Saraçhane'de FETÖ'cülere karşı mücadele verirken şehit oldu. Ablası Ayşe Varank Arslantürk'ün kardeş acısı, aradan geçen 7 yıla rağmen dinmiyor. Arslantürk, o gece ailece yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

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“O gece benim için ya da tüm Türkiye için normal bir cuma günü olarak başladı. Ta ki saat 8-9 gibi haberler gelmeye başlayınca. Ben inanamadım, yani algılamakta herkes çok güçlük çekti darbeyi. O ateşte insanların ölebileceğini hiç düşünemedim.”

Prof. Dr. İlhan Varank, hain darbecilerin açtığı o ateşte, ülkesini savunmak uğruna çıktığı Saraçhane'de şehit düştü.

Ablası Ayşe Varank Arslantürk, kardeşine olan özlemini gözyaşlarıyla anlattı.

“Bir şeyleri artık kaybediyorsunuz. Mesela sesi kaybediyorsunuz. İlk yıllarda kulağınızda çınlayan o ses artık olmuyor. İlhan, bir insan nasıl olması gerekiyorsa hani örnek gösterin dense bence gösterilecek kişi İlhan’dı.”
İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Aslantürk

İlhan Varank, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın ağabeyi. 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Arslantürk'ün kardeşi...

"İlhan ile konuştuk. Dedi ki ‘Abla sen çok kötüsün senin yanına geleyim’. ‘Sen gelme’ dedim. ‘Başına bir şey gelir ben üzülürüm sana bir şey olursa...’ Kapattık telefonu. Bu hazırlanmış. Eşi dedi ki ‘Abdesti aldı. Yatsı namazını kıldı…’"

"Vurulmadan dakikalar önce arkadaşlarıyla helalleşmiş"

İlhan Varank o gece Saraçhane'de, hem hain FETÖ'cülere direndi, hem de yanındaki grubu korumaya çalıştı.

“O günü geçirdiği arkadaşıyla konuşmuş. O da başka yerdeymiş. Birbirleriyle helalleşmişler. ‘Burası çok kötü hakkını helal et…’ O gece yanında olan biriyle konuştum. ‘Hepimizi böyle bir yere sakladı’ dedi. ‘Siz şurada durun, bak ateş ediyorlar. Ateş gelmesin. Sen sakın kalkma…’ ‘Biz de zannettik ki İlhan Bey emniyet görevlisi falan. Bu işi biliyor. Herkesi bir yere konuşlandırıyor. Sonra bizi sakladı ve kendisi çıktı meydana…’ dediler.”

"Duruşmalarda şehit ailelerine pişkin pişkin güldüler"

Varank ailesini, mahkeme sürecinde yaşananlar da çok üzdü.

“Karşınızda kardeşinizin ya da eşinizin katili. Ve siz ne bekliyorsunuz. İnanın hiçbirisi af dilemedi. Ve pişkin pişkin sırıttılar şehit ailelerinin yüzlerine dönerek. Bizim avukatlarımızı bile tehdit etti bu insanlar. Bu kadar ahlak yoksunu insanlar”

İlhan hoca, üniversite çevresinde de dürüstlüğü ve örnek kişiliğiyle tanınıyordu.

Aradan 7 yıl geçmesine rağmen, Varank ailesinin acısı hiç dinmedi.

Haber: Bahadır Demirel

Kamera: Cenk Şenoğlu

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