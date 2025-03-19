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TRT Haber 19.03.2025 20:47

Ali Nuhoğlu 40 milyon TL ile yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan Ali Nuhoğlu, yanındaki 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı.

Ali Nuhoğlu 40 milyon TL ile yakalandı

CHP’deki para sayma görüntüleri üzerine açılan dava kapsamında, tanık beyanları ve raporlar sonrası aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilere "suç örgütüne üye ve yönetici olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları yöneltildi.

Soruşturmada, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu vurgulandı. Tanık ifadeleri, deliller ve hazırlanan raporlar doğrultusunda örgüt işleyişi ortaya çıkarıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Ali Nuhoğlu, yanındaki 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı.

İBB'deki "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmalarında gözaltına alınanların sayısı 87'ye yükseldi

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 zanlı gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

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