İstanbul Başsavcılığı: Gözaltındakilere ilaçları verilmekte, doktor kontrolü de yapılmaktadır

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta olup yanıltıcı bilgi kapsamındadır" ifadelerine yer verildi.

"Şahısların, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor"

Açıklamada, şüphelilerin ilaçlarını gözaltındayken de kullandıkları belirtilerek, "Bu durum kolluk birimince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin doktor muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır." denildi.

DMM: "Ekrem İmamoğlu’nun sağlık kontrolü hastaneye götürülmek yerine karakolda yapıldı" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de iddialara ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ekrem İmamoğlu’nun sağlık kontrolü hastaneye götürülmek yerine karakolda yapıldı, ilaçları verilmedi.” iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bahse konu sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Ek Binasında, 2 Adli Tıp Uzmanı ve 1 Adli Tıp Teknisyenince doktor hasta özeline riayet edilerek yapıldığı, bununla birlikte gözaltında bulunanların kullanmakta olduğu rutin ilaçlar şahıslara emniyet birimlerince verildiğinin altı çizildi.