AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında 54 ilde program düzenlendi

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından 8 Ağustos'ta başlatılan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında bugün itibarıyla 54 il ve 584 ilçede program düzenlendi.

Söz konusu buluşmalarda esnaf, çiftçi, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle doğrudan temas kurulurken Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel başlıkları vatandaşlarla bire bir paylaşıldı.

Buluşmalar kapsamında yalnızca salon programları değil, mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve hane ziyaretleri de gerçekleştirildi. Bu süreçte ziyaret edilen il ve ilçelerdeki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan istişare toplantılarında ortak bir gelecek için istişarelerde bulunuldu.

İllerde düzenlenen programlarda ayrıca şehit ve gazi aileleri de evlerinde ziyaret edildi. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen bu ziyaretlerde, Terörsüz Türkiye'nin sadece siyasi bir vizyon olarak değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğin en güçlü dayanak noktası olduğu ifade edildi.

Talepler doğrudan dinlendi

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında bakanlar, AK Parti MYK ve MKYK üyeleri ile milletvekilleri de şehir ve ilçelerde vatandaşlarla buluştu. Her programda Türkiye Yüzyılı vizyonu anlatılırken yerel sorun ve talepler de doğrudan dinlendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın yanı sıra birçok partili isim ve bürokrat da bu buluşmalarda konuşma yaptı.

Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının eylül itibarıyla 81 ilin tamamında bitirilmesi hedeflenirken, sahadan toplanan görüş ve öneriler, kapsamlı analizlerle değerlendirilerek Türkiye Yüzyılı vizyonunun politika ve uygulama takvimine yansıtılacak.