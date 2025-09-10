AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Refah Sınır Kapısı'na dünyadan ilk giden siyasi heyetiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın TRT Haber'de gündemi değerlendirdi.

"İsrail sınır tanımaz bir noktada"

Yalçın, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısı ile ilgili şunları söyledi:

"İsrail saldırıda sınır tanımıyor, sırf etrafa yayılmak için çalışıyor. İsrail baştan itibaren Filistinlilerin nüfusunu tüketmeye çalıştı. Hamas'ın toplantı yaptığı bir dönemde arabuluculuk rolü çerçevesinde olan Katar'ın toprağına saldırmak hakeme saldırmak gibi bir şey. İsrail 77 yıldır sürekli bunu yapan bir ülke, normal bir aktör değil. İsrail barış müzakeresi yapıyor gibi yapıp bunu savaş haline getirir. Etrafa saldırmak ve yayılmak için hareket eder. Bölge ülkelerinin uyanık olması lazım. Arabuluculara saldırabilecek, egemenlik hallerini ihlal edebilecek bir aktör. İsrail, saldırıda sınır tanımaz bir noktada."

"Batı başkentlerindeki siyasetçiler İsrail'i eleştirmekten bile çekinirler"

İsrail'in ABD'den korktuğunu söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Katar neden önemli ABD için, en önemli üssü orada. CENTCOM merkezidir Katar. İsrail ile ABD'nin aynı düzlemlerde hareket ettiğini söyleriz ama ABD'yi de devre dışı bırakmaktan da çekinmeyen bir ülke İsrail. ABD, İsrail'in Katar'a saldırısını kınamaktan kaçındı. Batı başkentlerindeki siyasetçiler İsrail'i eleştirmekten bile çekinirler, kendilerine sağlanan finansal desteğin ortadan kalkacağını düşünürler. Gazze'de ne olduğunu biliyorlar, Netanyahu'nun katil olduğunu da biliyorlar. Bu ve benzeri bir olayın bizim ülkede olduğunu düşünün "Bu soykırımı eleştirecek kimsek yok mu" diye düşünürüz. İsrail lobisinin birçok ülkenin üzerinde ne kadar doğrudan etkisi olduğunu göstermesi açısından ilginç ve kötü bir örnek. ABD Katar ile daha yakın ilişki içinde olduğu için onaylamadığı ancak haberinin olmadığı anlamına gelmez. İsrail'in ABD'den bile çok ürktüğünü, korktuğunu söylemek mümkün değil. ABD'de öyle güçlü İsrail lobisi vardır ki korktuğu için sesini çıkaramaz hale gelir."

"Refah Sınır Kapısı'na dünyadan ilk giden siyasi heyetiz"

Cumhur İttifakı heyeti ile Mısır ziyareti konusuna da değinen Hasan Basri Yalçın şu açıklamalarda bulundu:

"Refah Sınır Kapısı'na dünyadan ilk giden siyasi heyetiz. Refah'a giderek Gazze için öncü bir rol üstlendik. Dünyaya aslında İsrail'den korkmamaları gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. İnsanların açlıktan öldürülecek hale geldiğini, sivil insanların öldürüldüğünü anlatmaya çalışıyoruz. İsrail silahlarına birkaç metre ötede, uluslararası kamuoyuna yol açıcı olmak istedik. Bu ziyaretlerimizi devam ettirmek istiyoruz. Dünyada birçok aktör İsrail ile ilişkilerini bozmaktan korktuğu için bu meselelerin üzerinden atlayarak geçmeye çalışıyor. 60 bin sivilin katletildiği bir coğrafyada İngiltere bilinçli işlenen bir suç görmüyormuş. Türkiye'nin pozisyonunu Gazzelilerle birlikte göstermek için gittik. Türkiye ilk günden beri "Hamas terör örgütü değildir", "Ulusal Kurtuluş Hareketidir" diyen, İsrail ile ekonomik siyasi ilişkilerini kesen ilk aktör.

Bizim açtığımız yol bir yol olur. Belki Avrupa'da da sesini yükseltmeye çalışan siyasiler, eylemler belki bir sonuç üretebilir. Bizim Refah Sınır Kapısı'na gideceğimiz tarih kesinleşince 150-200 tır girdi. Daha önce 2-3 tır girebiliyordu. Normalde Gazze'ye girmesi gereken tır sayısı 600 tırdır. Bir günde Ortadoğu'nun 77 yıllık sorununu çözmek mümkün değil ama insanlara bunlar yapılabilir demek bile önemli. Cumhurbaşkanımız çok cesurca talimatını verdi, 30 milletvekilimizle gittik. İlk sonuçları da kıymetli. 2 senedir yapılabilen çok kısıtlı. İsrail'den korku tüm dünyayı sarmış. Ülkelere saldırmadığında bile ABD ile müttefikken bile onları tehdit eden bir aktörden bahsediyoruz. Onun için bu tür eylemlerin artırılması lazım. Uluslararası kamuoyundan düşürülmemesi gerekiyor. En azından sözle İsrail'in suç işlediğini, yargılanması için dünyanın sözcü olması gerekiyor. Biz Gazze'yi gündemde tutmaya devam edeceğiz. Sonuçlarını görebiliyor olmak da bizi çok mutlu ediyor. Gazze unutulursa İsrail orada bildiğini okumaya devam edecek. İsrail'in aslında herkese bir tehdit oluşturduğunu anlatmamız lazım."

"Bölge ülkeleri İsrail'e karşı birlik olmalı"

Yalçın, İsrail'e karşı bölge ülkelerinin birlik olmasına vurgu yaptı:

"Mısır Parlamentosu'nda iki görüşmemiz oldu. Mısır'ın durumunu da anlamak lazım, İsraille sınırı paylaşan ve acı tecrübeleri olan bir aktör. Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına Mısır müsaade etse bile İsrail müsaade etmiyor. İsrail sadece Gazze için bir sorun değil, Mısır'ın ve Arapların sorunu değil, İsrail küresel bir sorun. Arabuluculuk yapan Katar'a da saldırabiliyor, yarın bir gün herkese saldırabilir. İsrail, Amerikan çıkarlarına da tehdit oluşturabiliyormuş. Bölge ülkeleri İsrail'e karşı birlik olmalı. İsrail çevresine saldırganlık taşıyan bir aktör. Bütün OrtaDoğu devletlerinin bunu açıkça konuşması, ortak bir diplomasi oluşturmaları gerekiyor. İsrail'in saldırganlığı ancak birlikte hareket ederek durdurulabilir. İsrail, diğer ülkeler birbiriyle sorun yaşadığında rahat ediyor. Bazı ülkeler İsrail tehdidini ufak bir şey gibi gördü, işin öyle olmadığı ortaya çıktı. Meselenin ne kadar ciddi olduğunu akıldan çıkarmamak gerekiyor."