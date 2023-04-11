Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 11.04.2023 18:14

AK Parti'nin seçim şarkısı: 'Söyle'

'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla başlayan 'AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı' öncesi sanatçı Yücel Arzen'in bestelediği 'Söyle' seçim şarkısı yayınlandı.

AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanacağı şarkı belli oldu.

Kuvayımilliye ruhuyla yazıldığı belirtilen 'Söyle' isimli şarkı, ilk kez aday tanım toplantısında seslendirildi. 

Şarkı, asrın felaketine karşı, ümidin çağrısı ile başladı. Çocuklardan ve gençlerden oluşan dinamik koro eşliğinde seslendirildi.

AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı
AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı

Ana tema 'Türkiye Yüzyılı'

Şarkıyla 'şahlanan Türkiye' imajı çizildi. Eserin sözleri yazılırken, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden ve ünlü şairlerin yapıtlarından ilham alındı.

Eserde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirdiği bölüm de yer aldı.  

Söz ve müziği AK Parti İstanbul 3. Bölgeden aday olan Yücel Arzen'e ait olan şarkıda Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi anlatıldı. 

ETİKETLER
AK Parti Seçim 2023
Sıradaki Haber
Bahçeli'den '14 Mayıs' çağrısı: Avrupa'da yaşayan Türklerin seçimlere yüksek katılımını temenni ederim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:43
Çin, DSÖ'ye kuş gribinin A türünün bulaştığı bir kişinin öldüğünü bildirdi
21:38
Bosnalı Sırp lider Dodik: Rusya'ya yaptırımı engelledik
21:28
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
21:28
Antalya'da yasa dışı avlanan balıkçılar İHA'larla denetleniyor
21:22
YTB Başkanı Eren yabancı öğrencilerle iftarda buluştu
21:29
Güney Afrika'da kendine ölü süsü vererek hapisten kaçan mahkum yakalandı
Aksaray'da sağanak ve dolu etkili oldu
Aksaray'da sağanak ve dolu etkili oldu
FOTO FOKUS
AK Parti'nin seçim şarkısı: 'Söyle'
AK Parti'nin seçim şarkısı: 'Söyle'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ