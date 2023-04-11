AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı

AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklandı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına atıfla hazırlanan beyanname 23 başlıktan oluşuyor.

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Slogan, "Doğru Adımlarla Yola Devam","Türkiye için hemen şimdi"

Tema "doğruluk

Beyannamede "doğruluk" teması öne çıktı.

'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yer alacak. Kalkınma yatırımları, demokratik ve sosyal adımlar anlatıldı. İcraatlar hatırlatıldı.

Gençler ve kadınlar için ayrı başlık açıldı. Ekonomi, çevre, aile, dış politika, adalet ve özgürlük alanlarına da vurgu yapıldı.

Enflasyonun üzerinde refah payı

Beyannamede çalışma hayatına ilişkin maddeler de dikkat çekti:

Çalışanlar ve emekliler enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki dönemde de asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların ve emeklilerin refah payı almaları sağlayacak.

Deprem bölgesine ağırlık verilecek

Deprem yaralarının sarılmasına dönük adımlara yer verildi. Depremden etkilenen şehirlerin yeniden imarı ve kentsel dönüşüm adımları ağırlıklı olarak yer aldı.

Bunun yanısıra AK Parti seçim kampanyasında kullanacağı tasarımları belirledi.

Milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş ve broşürler kamuoyuyla paylaşıldı.