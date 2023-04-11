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Gündem
TRT Haber 11.04.2023 15:50

AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı

AK Parti Seçim Beyannamesi için hazırlıklar tamamlandı. Beyannamede, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına atıfla hazırlanan 23 başlık yer alıyor. Deprem yaralarının sarılmasına dönük adımların ön plana çıktığı beyanname bugün açıklandı.

AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı

AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklandı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına atıfla hazırlanan beyanname 23 başlıktan oluşuyor.

Beyannameye ulaşmak için tıkla

Slogan, "Doğru Adımlarla Yola Devam","Türkiye için hemen şimdi"

Tema "doğruluk

Beyannamede "doğruluk" teması öne çıktı.

'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yer alacak. Kalkınma yatırımları, demokratik ve sosyal adımlar anlatıldı. İcraatlar hatırlatıldı.

Gençler ve kadınlar için ayrı başlık açıldı. Ekonomi, çevre, aile, dış politika, adalet ve özgürlük alanlarına da vurgu yapıldı.

Erdoğan: Sivil anayasa sözümüzü tutmak için çalışmayı sürdüreceğiz
Erdoğan: Sivil anayasa sözümüzü tutmak için çalışmayı sürdüreceğiz

Enflasyonun üzerinde refah payı

Beyannamede çalışma hayatına ilişkin maddeler de dikkat çekti:

Çalışanlar ve emekliler enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki dönemde de asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların ve emeklilerin refah payı almaları sağlayacak.

Deprem bölgesine ağırlık verilecek

Deprem yaralarının sarılmasına dönük adımlara yer verildi. Depremden etkilenen şehirlerin yeniden imarı ve kentsel dönüşüm adımları ağırlıklı olarak yer aldı.

Bunun yanısıra AK Parti seçim kampanyasında kullanacağı tasarımları belirledi.

Milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş ve broşürler kamuoyuyla paylaşıldı.

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AK Parti Seçim 2023
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