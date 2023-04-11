Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuya ataması yapıldı

Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni, Bakanlık binasında düzenlendi.

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, vatan uğruna verilen bütün mücadelelerin kutsal olduğunu, bu uğurda şehit ve gazi olanların yerinin müstesna olduğunu söyledi.

Toplam istihdam 48 bin 556'ya ulaştı

Şehit ve gaziler için özel düzenlemeler yaptıklarını belirten Ergüneş, "2022'den itibaren 48 bin 39 şehit yakını, gazi ve gazi yakını için kamuda istihdam sağladık. Bugün yapacağımız 517 atamayla kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdamında toplamda 48 bin 556 kişiye ulaşacağız." dedi.

Şehit ve gazilerin adını kamu binaları ve özel mekanlarda yaşattıklarını anımsatan Ergüneş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının çocuklarına hem eğitim hem de iş imkanı sağladıklarını ifade etti.

Daha sonra noter huzurunda yapılan atamayla 517 kişi, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çeşitli kadrolara yerleştirildi.

Atama sonuçları, saat 18.00 itibarıyla "https://sosyalatama.aile.gov.tr/" internet adresinden öğrenilebilecek.