Parçalı Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.04.2023 13:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. 14 Mayıs'ta sandıkları paylatacağız ve yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı için geldiği Ankara Spor Salonu önünde halka hitap etti. 

 


 

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

Beyannamemizi açıklayacağımız bu önemli ve anlamlı günde sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 

AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor
AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor

Kardeşlerim, bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. 14 Mayıs için hazır mıyız? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları paylatacağız ve yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz.

Ben şu anda buradaki katılımı görünce mutluluğum daha da arttı. 

"Gümbür gümbür 14 Mayıs'a ilerliyoruz"

Süratle beyannamemizi açıklamak suretiyle yola devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Gerek ana kadame, gerek kadın kolları, gerek gençler olarak gümbür gümbür 14 Mayıs'a ilerliyoruz. 

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet... Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. 

ETİKETLER
AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
Sıradaki Haber
AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:06
AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor
14:03
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
13:53
Etiyopya'da protestolar sonrası sokağa çıkma yasağı
13:43
Güney Kore'de muhalefet yeni Başkanlık Ofisi'nin dinlendiğini iddia etti
13:46
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
13:41
İranlı Bakan, ekonomik ilişkileri canlandırmak için Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
Atlı polisler toplumun huzur ve güvenliği için her an göreve hazır
Atlı polisler toplumun huzur ve güvenliği için her an göreve hazır
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Anadolu Gemisi'ni gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Anadolu Gemisi'ni gezdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ