Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı için geldiği Ankara Spor Salonu önünde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı için geldiği Ankara Spor Salonu önünde halka hitap ediyor. https://t.co/97ggQzClKo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 11, 2023

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

Beyannamemizi açıklayacağımız bu önemli ve anlamlı günde sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Kardeşlerim, bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. 14 Mayıs için hazır mıyız? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları paylatacağız ve yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz.

Ben şu anda buradaki katılımı görünce mutluluğum daha da arttı.

"Gümbür gümbür 14 Mayıs'a ilerliyoruz"

Süratle beyannamemizi açıklamak suretiyle yola devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Gerek ana kadame, gerek kadın kolları, gerek gençler olarak gümbür gümbür 14 Mayıs'a ilerliyoruz.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet... Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.