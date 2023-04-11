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Gündem
AA 11.04.2023 18:01

Bahçeli'den '14 Mayıs' çağrısı: Avrupa'da yaşayan Türklerin seçimlere yüksek katılımını temenni ederim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk vatandaşlarının, gönül ve kültür elçileri olan Avrupa'da yaşayan vatandaşların, sandığa yansıyacak iradelerinin önemine işaret ederek, "Bu nedenle 14 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa Türklüğü'nün seçimlerde yüksek bir katılım göstermeleri samimi dileğim ve temennimdir" dedi.

Bahçeli'den '14 Mayıs' çağrısı: Avrupa'da yaşayan Türklerin seçimlere yüksek katılımını temenni ederim
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri'nin, yurt içi ve yurt dışında hayat ve varlık mücadelesi veren Türk vatandaşlarının hür ve demokratik tercihiyle yapılacağını vurguladı.

Bu seçimlerin, Avrupa Türklüğü'nün geleceğini de yakından etkileyeceğine işaret eden Devlet Bahçeli, "Sayıları 6 milyona ulaşan Avrupa Türklüğü bizim için dünyaya çevrilen yüzümüz, milli ve manevi değerleriyle duruş göstermeye çalışan zenginliğimiz, pek çok olumsuz tesire rağmen kaynağından ve kökünden kopmayan gurbet ellerdeki cevherimizdir" değerlendirmesini yaptı.

"Gün birleşme günüdür"

Avrupa'da yaşayan vatandaşların, Türk milletinin gönül ve kültür elçileri olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Onların sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa Türklüğü'nün seçimlerde yüksek bir katılım göstermeleri samimi dileğim ve temennimdir. Her vatandaşımız helal oyuyla Cumhuriyet'in 100'üncü yılında cumhurun onurunu, Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu hedefini desteklemeli, yüreklerindeki vatan sevdasıyla ülkemize sahip çıkmalıdır. Gün birleşme günüdür, gün zillete karşı Cumhur İttifakı'nda buluşma günüdür."

Avrupa Türk Konfederasyonu Ankara'ya davet edildi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Avrupa Türklüğü'nün hassasiyet, beklenti ve özlemlerini istişare etmek, görüş alışverişinin yanı sıra 14 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak amacıyla yoğun çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

Bahçeli, "Bu maksatla Avrupa Türk Konfederasyonu'nun başkan ve yönetimiyle birlikte, bu konfederasyona bağlı farklı Avrupa ülkelerinde teşkilatlanmış Türk Federasyonlarının başkan ve yönetimleri 15 Nisan 2023 tarihinde bizzat şahsım tarafından Ankara'ya davet edilmişlerdir" ifadesini kullandı.

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Devlet Bahçeli Seçim 2023
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