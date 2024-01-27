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TRT Haber 27.01.2024 13:37

AK Parti'nin seçim beyannamesi için geri sayım

AK Parti'de seçim beyannamesi, 30 Ocak Salı günü Ankara'da AK Parti'nin yeni ek binasında açıklanacak. "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan beyannamede, "kentsel dönüşüm" vurgusu ön planda olacak.

AK Parti'nin seçim beyannamesi için geri sayım

AK Parti'de tüm illerin adaylarının açıklanmasının ardından gözler seçim beyannamesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı beyannamede, "Gerçek Belediyecilik" vurgusu yapılacak. Deprem başta olmak üzere tüm afetlere dirençli şehirlere yönelik projeler ön planda olacak.

AK Parti'nin beyannamesi, "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlandı. 8 başlıktan oluşan beyannamede, partinin yerel yönetim vizyonu anlatılıyor. Türkiye Yüzyılı şehirciliği üzerine projeler sıralanıyor, dirençli şehirler vurgusu yapılıyor. 'Sosyal belediyecilik' ve 'kültür üreten şehirler' gibi bölümlerin de yer aldığı beyannamede, hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanıyor. Katılımcılık, şeffaflık, toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri öne çıkıyor.

Beyannamede, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılacak yasal düzenlemeye yer verilecek.

Bu konuda belediyelere verilecek sorumluluklar da detaylı bir şekilde anlatılacak.

Mahalle kreşleri yaygınlaştırılacak

AK Parti'nin seçim beyannamesindeki bir diğer önemli başlık da mahalle kreşleri... Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, böylece özellikle çalışan annelerin taleplerinin karşılanacağı ifade edilecek.

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