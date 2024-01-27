Çok Bulutlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.01.2024 13:28

MHP Lideri Bahçeli sahaya iniyor

Milliyetçi Hareket Partisi, yerel seçim mitinglerine aday çıkardığı iki büyükşehirle başlıyor. İlk mitingi yarın Mersin'de gerçekleştirecek olan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" sloganıyla seçmene seslenecek.

MHP Lideri Bahçeli sahaya iniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler için sahaya iniyor. Bahçeli, mitinglerine Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yıl dönümünde başlayacak.

Bu kapsamda ilk miting yarın Mersin'de yapılacak. MHP mitingleri "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" temasıyla düzenlenecek. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki başarısını hatırlatacak. Yerel ile merkezi yönetim arasındaki uyumun önemini anlatacak.

MHP Lideri'nin bir sonraki durağı partisinin 2019'da büyükşehir belediyesini kazandığı Manisa olacak. 4 Şubat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda mesajlarını verecek.

MHP, Manisa'da mevcut başkan Cengiz Ergün ve Mersin'de Serdar Soydan ile yerel seçim yarışına girecek.

İki isim, Cumhur İttifakı olarak AK Parti tarafından da desteklenecek.

ETİKETLER
MHP Devlet Bahçeli
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: Tedbir kararını barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:34
Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
13:39
Doktorları, ABD Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
13:38
AK Parti'nin seçim beyannamesi için geri sayım
13:38
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
13:33
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, 26 bin 257'ye yükseldi
13:30
İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin yığıldığı Refah'ta "gıda krizi" yaşanıyor
Mardin'de sis etkili oldu
Mardin'de sis etkili oldu
FOTO FOKUS
CHP'de uzun soluklu 'aday' mesaisi
CHP'de uzun soluklu 'aday' mesaisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ