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TRT Haber 27.01.2024 12:53

Emine Erdoğan: Tedbir kararını barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki soykırımı önlemek için alınan ihtiyati tedbir kararını değerlendirdi. "Kararı, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum" dedi.

Emine Erdoğan: Tedbir kararını barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum
[Fotograf: AA]

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik tedbir kararını X sosyal medya hesabında değerlendiren Emine Erdoğan, şunları kaydetti;

Erdoğan, şunları kaydetti;

Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki soykırımı önlemek için alınan ihtiyati tedbir kararını, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum. Kararın; kadın, çocuk, yaşlı demeden Filistinli masumları acımasızca öldüren İsrail’in saldırılarını bir an önce durdurmasına vesile olmasını yürekten diliyorum.

Bu anlamlı gelişme hepimize gösteriyor ki; dünyanın gözü önünde işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması adına hep birlikte mücadele etmekten asla vazgeçmemeliyiz. Türkiye ilk gün olduğu gibi yarın da bölgede kalıcı ateşkes tesis edilene kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecek.  

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Emine Erdoğan Filistin - İsrail Çatışması Soykırım
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