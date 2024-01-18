Puslu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.01.2024 15:39

AK Parti’nin İzmir adayı Hamza Dağ oldu

AK Parti bugün 31 Mart yerel seçimleri için 48 ilin daha belediye başkan adayını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Hamza Dağ oldu.

AK Parti’nin İzmir adayı Hamza Dağ oldu
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 48 ilin adaylarını açıkladı.

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Hamza Dağ oldu. 

AK Parti’nin İzmir adayı Hamza Dağ oldu

Hamza Dağ kimdir?

Hamza Dağ, siyasete AK Parti'de başladı. Gençlik Kolları Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Parlamentoda 4 dönem İzmir'i temsil eden Hamza Dağ, yerel seçimlerde AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci İlçesi'nde doğdu.

Simav İmam Hatip Lisesi'ni 1996'da bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de 2000 yılında mezun oldu.

AK Parti’nin İzmir adayı Hamza Dağ oldu

Gençlik kollarında siyasete atıldı

AK Parti'den siyasete giren Hamza Dağ, İzmir İl Gençlik Kolları'nda farklı görevlerde bulundu.

2008'de yapılan 3'üncü Olağan Kongre'de de İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.
2011 seçimlerinde parlamentoya girdi. 24, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde İzmir'i temsil etti.

Parlamentoda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.

AK Parti’nin İzmir adayı Hamza Dağ oldu



AK Parti Genel Başkan Yardımcısıydı

Hamza Dağ, 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

2014'ten itibaren 3 yıl Seçim İşleri Birimi'nde başkan yardımcılığı yaptı. 2017'den 2021'e kadar da AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Hamza Dağ, 2021'den bu yana Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babası.

ETİKETLER
AK Parti İzmir Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
AK Parti'nin Antalya adayı Hakan Tütüncü oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
Avrupa Parlamentosu Gazze'de şartlı "kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu
16:45
Tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
16:41
Bakan Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü
16:38
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
16:30
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
16:23
Amasra ziyaretçi sayısını 3,5 kat artırdı
Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor
FOTO FOKUS
Filistinli anne oğullarını bir gün arayla toprağa verdi: Üşüyor musun oğlum?
Filistinli anne oğullarını bir gün arayla toprağa verdi: Üşüyor musun oğlum?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ