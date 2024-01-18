AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının açıklanması dolayısıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu duyurdu.

4 dönem Keçiören’e başkan seçildi

Asıl mesleği avukatlık olan Altınok`un siyasi hayatı, Ülkü Ocaklarında başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.

12 Eylül Darbesi’nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

2014 yerel seçimleri için Turgut Altınok Büyük Birlik Partisi'nden, Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Yüzde 30,3 alarak seçimi ikinci sırada bitirdi. 2019 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanlığı için AK Parti'ye dönerek aday oldu ve yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.