Puslu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.01.2024 16:00

AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu.

AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının açıklanması dolayısıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu duyurdu.

4 dönem Keçiören’e başkan seçildi

Asıl mesleği avukatlık olan Altınok`un siyasi hayatı, Ülkü Ocaklarında başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.

12 Eylül Darbesi’nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

Ankara'nın Adayı Turgut Altınok kimdir?
Ankara'nın Adayı Turgut Altınok kimdir?

1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

2014 yerel seçimleri için Turgut Altınok Büyük Birlik Partisi'nden, Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Yüzde 30,3 alarak seçimi ikinci sırada bitirdi. 2019 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanlığı için AK Parti'ye dönerek aday oldu ve yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

ETİKETLER
AK Parti Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkımıza hizmet yolunda 2024'te zirveye çıkacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
Tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
16:41
Bakan Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü
16:38
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
16:30
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
16:23
Amasra ziyaretçi sayısını 3,5 kat artırdı
16:22
Öğrenciler "mühendishane"de geleceğe hazırlanıyor
Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor
FOTO FOKUS
Filistinli anne oğullarını bir gün arayla toprağa verdi: Üşüyor musun oğlum?
Filistinli anne oğullarını bir gün arayla toprağa verdi: Üşüyor musun oğlum?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ