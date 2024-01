Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkımıza hizmet yolunda 2024'te zirveye çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Partimizi ve ittifakımızı 31 Mart 2024 seçimlerinde belediye başkan adayı olarak temsil edecek isimlerin bir kısmını daha açıklayacağımız toplantıya teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi 7 Ocak'ta İstanbul'da 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızın ismini milletimizle paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin diğer kalanlarını ve il belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz. Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyor kendilerine seçim çalışmalarında ve daha sonrasında şehirlerimize verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan ediyoruz. pic.twitter.com/KCwYrsRPpy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2024

Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm Büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Kimi şehirlere bizzat giderek kimi şehirlere ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek ilçe başkan adaylarımızın tanıtımını kısa sürede tamamlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanma yanında, muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. pic.twitter.com/NbbCJTWnG5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2024

"30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız"

Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarda kazanma yanında muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Bunun için milletimizin her adımında, her anında hep yanında olacak tüm gönlü ve zihni ile kendini şehirlerine adayacak belediye başkanları ile seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Bilindiği gibi seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek tüm vaktimizi ve enerjimizi seçim kampanyamıza teşrif etmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan tam 30 yıl önce 1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yolculuğumuzu, Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz. pic.twitter.com/wjyaEmNXSn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2024

Bundan tam 30 yıl önce 1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yoluculuğumuzu Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz. Buna hazır mıyız? Belediyelerdeki başarılarıyla iktidara yürümüş bir parti olarak rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak mecburiyetindeyiz. Büyükşehiriyle, iliyle, ilçesiyle, beldesiyle ülkemizin her belediyesini eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyelere getirmek peşindeyiz. Sandıkta bize verilen her oyun vebalini yaptığımız görevlerin her anında üzerimizde hissederek, aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üretecek farkımızı ortaya koyacağız. Biz asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli kavramların, değerlerin, sembollerin, ideolojik körlüklerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız.

"Geceli gündüzlü çalışmayla milletimizin kalbine girenlerden olduk"

Biz hep yüreğimizdeki muhabbetle, zihnimizdeki projelerle, esirgemediğimiz emeğimizle, alnımızdaki terle geceli gündüzlü çalışmayla milletimizin kalbine girenlerden olduk. Her kim belediye başkanlığı, milletvekilliği, teşkilat yöneticiliği dahil siyaset yoluyla gelinen makamlara bu gözle bakmıyorsa AK Parti onun için doğru bir kapı değildir. Belediye başkanlığı vasıtasıyla şehrinin hadimliğine soyunmak yerine hakimliğine talip olanlar varsa AK Parti onun için doğru adres değildir. Şehrinin dertleri ile dertlenmeden, ülkesinin hedefleri ile bütünleşmeden, milletinin dertleri ile donanmadan sandığa gözünü diken varsa AK Parti onun için isabetli bir mecra hiç değildir. Taptuk Emre'nin kapısından içeri eğri odun bile sokmayan Yunus Emre misali milletimize karşı en küçük bir yanlışı, en küçük bir yamuğu olanın yeri AK Parti değildir. Kuruluş aşamasında adını erdemliler hareketi olarak belirleyen bir kadro olarak başka türlü bir siyaset anlayışını asla tasvip edemeyiz, böyle bir yola asla giremeyiz.

"31 Mart'ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye talibiz"

Hamdolsun bugüne kadar milletimizin karşısına hep bu şekilde çıktık. Belediyelerde 30 yıldır hükümete bu şekilde çalıştık. Ülkemizi bugünkü seviyesine bu şekilde getirdik. Geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla birlikte bu şekilde kazandık. İnşallar 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk mahalli idareler seçimlerinde belediyeleri yönetme sorumluluğunu yine bu şekilde üstleneceğiz. Şairin diliyle ifade edecek olursak; Bu meydan er meydanıdır, özü kavi olan gelsin. Bu bir hizmet kervanıdır, sözü kavi olan gelsin. Sevda olsun esasında, emek koksun libasında halka hizmet atlasında izi kavi olan gelsin. Eğri yerle yeksan olur doğru yaya oksan olur. Göz arpacık olur noksan olan gezi kavi olan gelsin. Biz er meydanında sözü kavi olan, halka hizmette izi olan, doğru yaya ok olan bir kadro olarak 31 Mart'ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talibiz.

"Ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar"

Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz ikinci asrına adım attık. Bu tarihi süreçte ülke olarak yine zorlu sınamalardan geçiyoruz. Bir yanda 10 yılı aşkın süredir kaos çıkartarak terörü azdırarak, darbe teşebbüsünde bulunarak, ekonomik tuzaklar kurarak, ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin zılgıtları kesintisiz sürüyor. Gezi Olayları ile sokakları karıştırarak hükümeti devirmek istediler. Kararlı duruşumuz karşısında başaramayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ülkeyi esir almak istediler. Milletimizin sinesine çarpıp hüsrana uğrayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. PKK'yı kullanarak hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Güvenlik güçlerimiz onları açtıkları çukurlara gömünce ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. Bölgemizin başına musallat edilen DEAŞ projesini ülkemize yönlendirerek sınırlarımızı tacize kalkıştılar. Düzenlediğimiz harekatlarla bu maskeyi düşürünce ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. Farklı isimler vererek destekledikleri mensuplarını eğitip donattıkları bölücü örgüte sınırlarımız boyunca bir teröristan kurmak istediler. Sınır ötesi harekatlarımızla bu projeyi bozunca ülkemize bedel ödetmek istediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin artık tehditlerle, sinsi oyunlarla hizaya getirilecek bir ülke olmadığını er veya geç öğrenecekler, bunu bir asır önce olduğu gibi öğreteceğiz. pic.twitter.com/9i1EoACvBy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2024

"Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklar"

Geçtiğimiz günlerde sınır ötesindeki birliklerimize yapılan alçak saldırılar dahil başımıza gelen hiçbir hadise bu tablodan bağımsız değildir. Biz ülkemizin çıkarlarından, milletimizin hedeflerinden taviz vermeyeceğimizi gösterdikçe, siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri her alanda ayağımıza takılan yeni çelmelerle karşılaşıyoruz. Böyle yaparak bizi korkutacaklarını, sindireceklerini, yıldıracaklarını, emperyalist emellerine razı edeceklerini sanıyorlar. Tabi bunlar ne Türk milletini ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyorlar. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim; Asla geri adım attıramayacaklardır. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklardır. Türkiye'nin artık tehditlerle ve sinsi oyunlarla hizaya getirilemeyecek bir ülke olmadığını er yada geç onlar da öğrenecek. Bunu tıpkı bir asır önce olduğu gibi yine onlara öğreteceğiz. İnşallah bunu da 85 milyon olarak hep beraber başaracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Efendi daha Bismillah demeden iradesini ve ipini terör örgütlerine teslim etti. pic.twitter.com/ESOO4412j7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2024

"CHP, emperyalistlerin koç başlığına soyunmuş durumdadır"

Bir tarafta emperyalistler varken, diğer tarafta bunların piyonluğunu yapan siyasi çevreler ile sivil görünümlü beşinci kol unsurları var. Bu beşinci kol elemanları kimi zaman gönüllü, kimi zaman cehaletlerinden, kimi zaman da hasetlerinden dolayı emperyalistlere hizmet veriyorlar. Türkiye karşıtları siyasetten medyaya, geniş bir yelpazede devşirdikleri bu beşinci kol unsurlarını adeta parmaklarında oynatıyorlar. Esen rüzgara göre yön değiştiren, hiçbir ilkesi, sabitesi, kırmızı çizgisi olmayan bir kifayetsiz muhterislerle karşı karşıyayız. Samimi bir üzüntü ile ifade etmek isterim ki, ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koç başlığına soyunmuş durumdadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında, maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumdadır. pic.twitter.com/nJ8XMGDaXR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2024

CHP'nin bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşaşan DEM'lilerle yaptığı işbirliği bu kirli oyunun en son sahnesidir. Gerçi bunların seçimlerde Meclis'te ve belediyelerde yaptığı iş birliği uzunca bir süredir gizli saklı devam ediyordu. Birlikteliklerini artık iyice afişe ettiler. Kandil uzantılarının ayakları altına kırmızı halılar sererek sırf onlar rahatsız olmasın diye Türk bayraklarını ve Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak iş birliklerini aleni hale getirdiler. Birkaç ay öncesine kadar uğruna gözyaşı döktüğü bay Kemal'e mayıs seçimlerindeki hezimetin tüm faturasını yükleyen Özgür efendi daha bismillah demeden iradesini ve ipini terör örgütü temsilcilerine teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin, bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM'lilerle yaptığı işbirliği, kirli oyunun en son sahnesidir. pic.twitter.com/RrOrbngmEP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2024

"CHP yönetimi, teröre "terör", teröriste "terörist" dahi diyemiyor"

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna en son çiviyi kurultay kürsüsünden teröristlere selam göndererek, bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı. Dikkat ederseniz bu iki parti ülkenin ve milletin aleyhine ne varsa birlikte hareket ediyor lehine ne varsa birlikte karşı çıkıyor. Daha doğrusu bölücü örgütün muhiplerinden izin ve icazet almadan CHP yönetimi adım atamıyor, teröre "terör", teröriste "terörist" dahi diyemiyor. Bütün hayatları yalanla ve dalavereyle geçenler siyasette ve Meclis'te çevirdikleri küçük numaralarla tabanlarını ve milleti aldatabileceklerini düşünüyorlar. Halbuki istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit eden terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa CHP'de artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir. DEM tarafından rehin alınmıştır, esir alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa, CHP de artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir, DEM tarafından rehin alınmıştır. pic.twitter.com/vqAuBEhBO2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2024

"Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz"

Son aylarda giderek sıklaşan 28 Şubat vari provokasyonlarda emin olun aynı oyunun bir parçasıdır. Hırsları boylarını aşanların ülkenin bekasını, milletin geleceğini hiçe sayarak içinde yer aldıkları bu kirli senaryolar eski Türkiye'deki belki işe yarıyordu. Ama bunlara artık bizim de milletimizin karnı tok. İşte bunun için diyoruz ki 31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız. Aynı zamanda Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz. Terör örgütünün DEM'ini de hak ettiği yalnızlığa iteceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın adımlarını da sıklaştıracağız. Bizim 85 milyona sözümüz var. Şimdi burayı lütfen iyi takip edin. Tek millet diyerek herkesi kucaklayacak, hiç kimsenin kendini öteki hissedeceği bir iklimin oluşmasına geçit vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız aynı zamanda Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz. pic.twitter.com/FQoAoBb24V — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2024

Tek bayrak diyerek bağımsızlığımıza sıkı sıkıya sarılacak, hilali mahsun ve yıldızı sönük bırakmak isteyenleri hüsrana uğratacağız. Parlamentoda çıkmış birisi benim grup başkanvekilim Leyla hanıma bayrağımıza saldırdılar diye edepsizce ifadeler kullanıyor. Şunu bir defa iyi bil, AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza kağıt parçası demez, hiçbir ferdi bayrağımızla ilgili paçavra demez o sizin cibiliyetinizde var. Ve ortağı olduğunuz partinin cibiliyetinde var. AK Parti'de bunları göremezseniz. AK Parti bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyerek yola giden partidir. Onun için kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz. Meclis'in kürsüsündeki o dokunulmazlığa sığınarak bu tür cibiliyet noktasındaki eksiklerle AK Parti'ye saldıramazsınız. Tek vatan diyoruz, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar üzerinde kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Tek devlet diyerek binlerce yıllık geleneğin son temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız. Bu uğurda gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak, mücadeleyi bir an bile bırakmayacağız. Gerektiğinde canımız pahasına binlerce yıllık bu emaneti gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh, daha muhkem bir şekilde teslim edeceğiz. Bunun için canımızı dişimize takarak çalışacağız.

"Milletimizi seçimden seçime hatırlayanlarla aynı safta yer almadık"

Sizlerin de bildiği gibi partimizin kuruluşundan bu yana yerel seçim, halk oylaması ve genel seçim gibi vesilelerle tam 17 defa sandıkta milletimizin terazisine çıktık. Yaptıklarımızın ve yapmak isteyip yapamadıklarımızın hesabını eksiği ve fazlasıyla milletimize tek tek vermeye çalıştık. Eser ve hizmetlerimizin icmalini yaparken aynı zamanda projelerimizi, hedeflerimizi ve geleceğe dair yol haritamızı milletimizle paylaştık. Biz asla milletimizi seçimden seçime hatırlayanlarla aynı safta yer almadık. Yılın her günü, günün her saati milletimizle birlikte olduk. Seçim dönemleri bizim için sadece milletimizle gönül bağımızı daha da kuvvetlendirdiğimiz, ahdimizi yenilediğimiz özel dönemlerdir. Bu anlayışla seçim kampanyası dönemlerinde hep şunları yaptık; kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızla iletişim kurduk. Çarşıda, pazarda, sokakta insanımızla istişare ettik, kucaklaştık. Şu anda ne anlatıyorum? Yani belediye başkanlarımız, adaylar, belediye meclis üyelerimiz hep birlikte kapı kapı dolaşıp çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Bu şekilde 31 Mart'a kadar bu yola devam edeceğiz ve sandıkları Allah'ın izniyle patlatarak sandıklardan çıkacağız. 31 Mart'ı unutmak yok. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

"18'inci kez milletimizin huzuruna çıkmanın hazırlığı ve heyecanı içindeyiz"

Hiç kimseyi ayırmadan, toplumumuzun tüm kesimlerini bağrımıza bastık. Hemşehrilerimizle olan diyaloğumuzu dahada sıklaştırdık. Siyaseti laf ebeliğinden ibaret görenlerin karşısına programla, projeyle, icraatla, vizyonla çıktık. Böylece her kampanya dönemini milletimizle muhabbetimizi yenilediğimiz, dayanışmamızı perçinlediğimiz bir şölene dönüştürdük. Şimdi 18'inci kez milletimizin huzuruna çıkmanın hazırlığı ve heyecanı içindeyiz. Önümüzdeki 31 Mart seçimlerine AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yine bu hassasiyetle hazırlanıyoruz. Adaylarımızdan seçim beyannamemize kadar her işimizi milletimizle istişare içinde, milletimizin görüşlerini alarak yürütüyoruz.

"Seçim sandıktan önce sahada kazanılır"

Milletimiz neyi uygun gördüyse, bizden beklentileri neyse onu yapmanın onu hayata geçirmenin derdindeyiz. Burada şu gerçeği sizlere özellikle hatırlatmak istiyorum; Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Sahada kazanmanın yolu ise seçimi önce gönüllerde kazanmaktır. Bugüne kadar girdiğimiz 17 seçimin hepsini böyle kazandık. Sandık sadece bizim başarımızın, gayretimizin, emeğimizin, gönüllerde yaptığımız fetihlerin bir tescili oldu. Hep en çok biz çalıştık. En fazla biz emek verdik. Sahayı her zaman biz domine ettik. Milletimizle en yakın ve samimi ilişkiyi biz kurduk. Vatandaşa oy yoksa hizmette yok diyen edepsizlerden asla olmadık. Kibiri, tekebbürü, böbürlenmeyi yanımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Bize kibir yakışmaz. Bize gururlanmak yakışmaz. Mevlana'nın ifadesiyle toprak gibi olacağız tevazuda, böyle yürüyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse, şahsımız dahil hiç kimseye, 'tıpış tıpış oy vermek' zorunda değil. Biz, ayrım yapmadan insanımızı 'velinimet görerek' kapısını çalmak zorundayız. pic.twitter.com/0wlJ0pQeyb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2024

Sadece çalışkanlığımızla değil vizyonumuz ile de rakiplerimize fark attık. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşarak ulaşılmadık kapısı çalınmadık, gönlüne dokunulmadık kimse bırakmadık. Ardından da görevini en güzel şekilde yerine getirmiş olmanın huzuruyla sandıktan çıkacak sonucu bekledik. Bu seçimlerde de yine aynı usulle çalışacağız. Şehirlerimize döndüğümüz andan itibaren önümüzdeki 73 gün boyunca durmadan, dinlenmeden koşturacaksınız. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacaksınız. CHP zihniyetinin yaptığı gibi vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz. Açık söylüyorum, hiç kimse şahsımız dahil hiç kimseye tıpış tıpış oy vermek zorunda değildir. Bilakis biz hiç bir ayrım yapmadan her bir insanımızı velinimet görerek kapısını çalmak zorundayız. Daha önce bize oy versin veya vermesin her vatandaşımıza ulaşmak, zihnini ve kalbini yeniden kazanmak mecburiyetindeyiz. Hemşehrilerimizi şehirlerini en başarılı şekilde bizim yöneteceğimize tek tek ikna edeceğiz. Partimizin adayları için nasıl gayret gösteriyorsak Milliyetçi Harekat Partisi adaylarını destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli, Osmaniye'de de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak.

Unutmayınız, en iyi seçim çalışması halkın içinde olmak, milletle beraber olmaktır. Medya ve sosyal medya elbette önemlidir. Ama asla sahada çalışmanın, gönüller kazanmanın yerini tutmaz. Sokakta çarşıda, pazarda varlık göstermeden siyaset yapılmaz. Mahalli idarelerde asıl yük belediye başkan adayımızın omuzlarındadır. Adaylarımız herkesten daha fazla çalışmak, daha fazla koşturmak, daha fazla yorulmak, ter dökmek, emek vermekle mesul ve mükelleftir. Hep beraber bunu başardığımızda Allah'ın izniyle muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer bizim olacaktır. Yeter ki biz işimizi hakkıyla yapalım. Mesuliyetimizin hakkını verelim. Gerisi Rabbimizin yardımıyla inşallah gelecektir. Buradaki her bir arkadaşıma sonuna kadar güveniyorum. Partimizi ve ittifakımızı milletimize karşı mahçup etmeyeceğinize yürekten inanıyorum. Bugüne kadar AK Parti'nin hizmet sancağını şehirlerimizde gururla dalgalandırmış olan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bayrak yarışında yerini yeni arkadaşlarımıza bırakan belediye başkanlarımıza emekleri ve gayretleri için şükranlarımı sunuyorum.