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Dünya
AA 26.07.2024 20:00

KKTC tarihinde keşfedilen en zengin su kaynağına ulaşıldı

KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, ülke tarihinde keşfedilen en zengin su kaynağına ulaşıldığını açıklayarak, "Kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz sondaj sonucu saatte 80 tona kadar çıkabilecek su kaynağına kavuştuk" dedi.

KKTC tarihinde keşfedilen en zengin su kaynağına ulaşıldı
[Fotograf: AA]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Beşparmak Dağları'nın eteklerindeki Çatalköy'de bulunan su kaynağında inceleme yaptı.

Burada konuşan Ataoğlu, Jeoloji ve Maden Dairesi ekiplerinin yaklaşık bir aydır sürdürdüğü çalışmalarla KKTC tarihinde keşfedilmiş en zengin su kaynağına ulaşıldığı belirterek, ilk çıkarılan sudan alınan numunelerin sonuçlarının yakında kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

KKTC tarihinde keşfedilen en zengin su kaynağına ulaşıldı

Bulunan suyun KKTC için önemli olduğunu vurgulayan Ataoğlu, Çatalköy'de bulunan kaynağın bölgeyi rahatlatacağını, bundan sonra Lapta tarafında su arama çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını ifade etti.

Suyun ülkeye kazandırılması için emek harcayan Jeoloji ve Maden Dairesi çalışanlarını tebrik eden Ataoğlu, "Kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz sondaj sonucu saatte 80 tona kadar çıkabilecek su kaynağına kavuştuk. 168 metre derinliğinde su kaynağını 7 yıl sonra bu alanda tekrar aktif çalışan Jeoloji ve Maden Dairesi ekiplerimiz başardı." diye konuştu.

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