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Dünya
AA 26.07.2024 18:33

Rusya: Ukrayna'da askeri hedefleri son bir haftada 33 grup saldırısıyla vurduk

Rusya, son bir haftada Rus ordusunun 33 grup saldırısıyla Ukrayna’da askeri teçhizat üreten ve bunlara enerji sağlayan tesisleri yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğunu duyurdu.

Rusya: Ukrayna'da askeri hedefleri son bir haftada 33 grup saldırısıyla vurduk
[Fotoğraf: Arşiv]

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da 20 Temmuz-26 Temmuz arasında gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna’ya yönelik son bir haftada grup saldırıları yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 33 grup saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda barut üretimi yapan Ukrayna askeri sanayi tesisleri, zırhlı araçların üretimi ve onarımını yapan yerler ile bunlara enerji sağlayan altyapı tesisleri vuruldu" denildi.

Saldırıyla Ukrayna’ya ait İHA montaj atölyeleri, mühimmat depoları, füze ve topçu silahları, askeri teçhizat ve personelin bulunduğu askeri trenler ve yabancı paralı savaşçıların geçici dağıtım noktalarının da vurulduğu belirtilen açıklamada, bir haftada 63 Ukraynalı askerin de muharebe hattında teslim olduğu bildirildi.

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