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Ekonomi
AA 26.07.2024 17:05

Avrupa Birliği, 7 üye ülkeye yönelik bütçe disiplin süreci başlattı

Avrupa Birliği (AB), yüksek bütçe açıkları nedeniyle Fransa, İtalya ve Belçika'nın da aralarında yer aldığı 7 üye ülkeye yönelik disiplin süreci başlattı.

Avrupa Birliği, 7 üye ülkeye yönelik bütçe disiplin süreci başlattı
[Fotograf: Reuters]

AB Konseyi, üye ülkelerin maliye politikalarının koordine edilmesini sağlamak için tasarlanmış kurallar bütünü olan İstikrar ve Büyüme Paktı kapsamında aşırı bütçe açığı bulunduğu belirlenen 7 üye ülkeye yönelik "aşırı açık prosedürü" başlatıldığını bildirdi.

Açıklamaya göre, Belçika, Fransa, İtalya, Macaristan, Malta, Polonya ve Slovakya'da aşırı bütçe açıklarının varlığını tespit eden kararlar Konseyde kabul edildi.

Bütün üye ülkelerin kamu bütçelerinde disiplin uygulaması ve aşırı açık vermekten kaçınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, hedefin, kamu borcunu düşük seviyelerde tutmak ve yüksek borçları sürdürülebilir seviyelere indirmek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bütün üye ülkelerin AB antlaşmalarında belirlenen kriterler ve referans değerler temelinde bütçe disiplinine uymak zorunda olduğu, bütçe açıklarının GSYH'nin yüzde 3'ünü ve borçların da yüzde 60'ı aşmaması gerektiği aktarıldı.

AB mali kuralları, üye ülkelerin kamu açık ve borçlarını sınırlandırıyor.

Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadele yapılması gerekiyor ancak AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uymuyor.

Disiplin prosedürü ile aşırı açık veren ülkelerin maliye politikalarını sıkılaştırmaları amaçlanıyor.

Mali kurallara uymayan ülkeler, disiplin sürecinin sonunda para cezasına çarptırılabiliyor.

AB üyesi ülkeler 2020'de COVID-19 salgını nedeniyle söz konusu kuralları askıya almış, uygulama Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji ve enflasyon kriziyle devam etmişti.​​​​​​​

Geçen yıl İtalya yüzde 7,4, Macaristan yüzde 6,7, Romanya yüzde 6,6, Fransa yüzde 5,5, Polonya yüzde 5,1, Malta ve Slovakya yüzde 4,9, Belçika yüzde 4,4 bütçe açığı vermişti.

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