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TRT Haber 18.01.2024 13:08

Bakan Fidan, Pakistan ve İran Dışişleri bakanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Pakistan ve İran Dışişleri bakanları ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, görüşmelerde, bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Jilani ve Abdullahiyan, gerilimin tırmanmasını kendilerinin de istemediklerini ifade etti.

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