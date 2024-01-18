Bakan Fidan, Pakistan ve İran Dışişleri bakanları ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, görüşmelerde, bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Jilani ve Abdullahiyan, gerilimin tırmanmasını kendilerinin de istemediklerini ifade etti.