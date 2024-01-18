Son 1 haftada 114 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda öne çıkan ifadeler şöyle:

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik; çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekâtları ile bölgede toplam 81 teröristi etkisiz hale getirdi.

114 hedef imha edildi

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, barınak, ikmal malzemeleri, doğal gaz üretim ve petrol tesisleri ile gelir elde etmek için kullanılan tesislerden oluşan toplam 114 hedef imha edildi.

Pençe Kilit'te bugüne kadar 768 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Harekatı’nda bugüne kadar 768 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1887 silah ve 794 bin 661 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 588 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 850 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir.

Böylece, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 114’ü son bir haftada olmak üzere 01 Ocak 2023’ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 396’ya ulaşmıştı.