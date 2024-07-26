Çok Bulutlu 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.07.2024 20:39

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail güçlerinin TRT ekibine saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin saldırısı nedeniyle TRT ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek, Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail güçlerinin TRT ekibine saldırısına tepki

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da TRT Haber ekiplerini hedef aldı. Saldırıda, TRT kameramanı yaralandı. Muhabir Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyan İsrail güçleri telefondaki görüntüleri sildi.

İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı
İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı

Saldırıya Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz.

Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek, Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır.

İşgalcilerin saldırısı sonucu yaralanan TRT Haber kameramanına acil şifa diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
CHP Genel Başkanı Özel, İsrail güçlerinin TRT Haber ekibine saldırısını lanetledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:30
Trump'ı merminin mi yoksa metal parçasının mı yaraladığı tartışılıyor
21:19
Anadolu Otoyolu'nda ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü
21:08
Kanada, yangınlarla mücadelede 4 ülkeden yardım alacak
20:13
İran'da sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
20:50
KKTC tarihinde keşfedilen en zengin su kaynağına ulaşıldı
21:24
Sürgünden ölüme: Kırım Tatar Türkleri
Kars dolu yağışıyla beyaza büründü
Kars dolu yağışıyla beyaza büründü
FOTO FOKUS
İsrail güçleri mazlumların sesi TRT'yi hedef alıyor
İsrail güçleri mazlumların sesi TRT'yi hedef alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ