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Türkiye
AA 26.07.2024 21:12

Anadolu Otoyolu'nda ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde, Ercan Eroğlu'nun kullandığı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, hafif ticari araçtaki Meryem Eroğlu ile kızı İrem Eroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Yusuf Kerem Eroğlu ile dede Mustafa Çatak hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü

Yaralılardan Mustafa Çatak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşımın bir süre tek şeritten sağlanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Zafer T, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Meryem ve İrem Eroğlu ile Mustafa Çatak'ın cenazelerinin İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

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