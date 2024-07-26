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Türkiye
AA 26.07.2024 19:49

Kars dolu yağışıyla beyaza büründü

Kars'ta sağanak sonrası yağan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars dolu yağışıyla beyaza büründü

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı.

Kümbetli köyü mevkisinde aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kars dolu yağışıyla beyaza büründü

Fındık ve ardından ceviz büyüklüğünde yağan dolu, kara yolunu ve evlerin bahçelerini beyaz örtüyle kapladı.

Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarındaki ağaçların altına çekerek doludan korumaya çalıştı, seyir halinde olanlar ise kontrollü şekilde ilerleyebildi.

Kısmen beyaza bürünen ekili alanların zarar gördüğü belirtildi.

Kars dolu yağışıyla beyaza büründü

Vatandaşlardan Gürsoy Solmaz, sağanağın ardından çok şiddetli dolu yağdığını belirterek, "Biz, buna dolu tufanı diyelim. Fındık ve ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kara yolu bu doluyla doldu, araçların çok dikkatli olması lazım. Bu mevsimde böyle dolu yağması, ender görülen bir durum." diye konuştu.

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