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Türkiye
AA 26.07.2024 18:05

'Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında çatışma çıktığı' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma çıktığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

'Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında çatışma çıktığı' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asos sahilinde düzensiz göçmenlere yapılan müdahale sırasında Sahil Güvenlik botuna ateş açıldığı" iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"25 Temmuz saat 18.20'de, Sahil Güvenlik botları tarafından Çanakkale ili Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik botları tarafından manevralarla müdahale edilen düzensiz göçmen botu, Hıyarlık mevkisinden sahile çıkmış ve düzensiz göçmenler karada yakalanmıştır. Bahse konu müdahale sırasında çatışma yaşandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır"

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı
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