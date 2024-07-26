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Türkiye
AA, DHA 26.07.2024 16:02

Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Tekirdağ'da otluk alanda başlayan ve geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın 3 saatin ardından kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotograf: AA]

Ergene ilçesi, Velimeşe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yakınındaki geri dönüşüm tesisine ve çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile emniyete ait TOMA'larla müdahale edildi. Köylüler de traktörleriyle müdahaleye destek verdi.

Büyük zarar oluşan tesiste, ürünlerin yanı sıra, 1 otomobil, kamyonet ve iş makinesi yandı. Yangın sırasında, sık sık patlama sesleri duyulurken, ağaçlık alandaki bazı hayvanlar yanarak öldü. Anız tarlasında bulunan binlerce çekirgenin de kaçarak asfaltın üzerine geldiği görüldü.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmayla saat 17.00’de kontrol altına alındı.

Alevlerin etkili olduğu alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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