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Türkiye
İHA 26.07.2024 14:57

Antalya'da ağaca yıldırım düştü

Antalya'da dün akşam aniden bastıran sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Bu sırada bir otelin bahçesindeki ağaca düşen yıldırım ise yangına neden oldu.

Dün akşam saatlerinde Antalya'da etkili olan sağanak ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli fırtına ile yağışa hazırlıksız yakalanan Antalyalılar kaçış noktası olarak otobüs durakları ya da apartman altlarını tercih etti.

Bazı işyerleri yağışa eşlik eden şiddetli rüzgardan dolayı zarar gördü, vatandaşlar paniğe kapıldı. Bazı noktalarda da ağaçlar devrildi, park halindeki araçlar üzerlerine düşen ağaç ve eşyalardan dolayı zarar gördü.

Bir otelin bahçesindeki ağaca düşen yıldırım ise yangına neden oldu. Yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kentte yağış gece saatlerinde yerini parçalı bulutlu havaya bırakırken, bugün ise güneşli seyrediyor.

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