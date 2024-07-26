Büyükbaş hayvan yüklü tır refüjde asılı kaldı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Akyazı kesiminde, U.O. yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüjde asılı kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Yol kenarına savrulan 26 büyükbaş hayvandan 5'i kayıp, 6'sı telef oldu. Ekipler tırı kurtarma çalışması başlatırken, kaza yerine gelen besiciler de etraftaki hayvanları bir noktada topladı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım aksadı ve araç kuyruğu oluştu.