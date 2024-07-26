Parçalı Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.07.2024 15:20

Büyükbaş hayvan yüklü tır refüjde asılı kaldı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde büyükbaş hayvan taşıyan tırın kaza yapması ulaşımı aksattı.

Büyükbaş hayvan yüklü tır refüjde asılı kaldı
[Fotograf: AA]

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Akyazı kesiminde, U.O. yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüjde asılı kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Yol kenarına savrulan 26 büyükbaş hayvandan 5'i kayıp, 6'sı telef oldu. Ekipler tırı kurtarma çalışması başlatırken, kaza yerine gelen besiciler de etraftaki hayvanları bir noktada topladı. 

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım aksadı ve araç kuyruğu oluştu.

ETİKETLER
Sakarya Trafik Kazası Ulaşım
Sıradaki Haber
Antalya'da ağaca yıldırım düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
UNRWA: Gazze'de 7 Ekim'in ardından BM bayrağı altında 560'tan fazla kişi öldürüldü
18:07
'Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında çatışma çıktığı' iddialarına yalanlama
17:44
Bakan Şimşek: Kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız
17:33
Selçuk Bayraktar: Filistin halkı direnerek vazifesini yerine getiriyor
17:27
MSB'den İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki
17:07
Avrupa Birliği, 7 üye ülkeye yönelik bütçe disiplin süreci başlattı
Antalya'da sağanak ve fırtına hasara yol açtı
Antalya'da sağanak ve fırtına hasara yol açtı
FOTO FOKUS
İstanbul'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ