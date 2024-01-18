Ankara'nın Adayı Turgut Altınok kimdir?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Bala ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı.

Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" ünvanına layık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

Asıl mesleği avukatlık olan Altınok`un siyasi hayatı, Ülkü Ocaklarında başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.

12 Eylül Darbesi’nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, 2004 yerel seçimlerinde AK Parti’den Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

2014 yerel seçimleri için Turgut Altınok Büyük Birlik Partisi'nden, Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Yüzde 30,3 alarak seçimi ikinci sırada bitirdi.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti’ye dönen Altınok yüzde 63,65 oy alarak 4. Kez Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.







"Efsane Başkan" olarak tanındı

7’den 70’e her kesime kucak açmasıyla bilinen Turgut Altınok Keçiörenlilerin gönlünde arı bir yere sahip. Türkiye`de yerel yönetimlerin örnek aldığı bir belediyecilik sistemi kurarak ilklere imza atan Altınok, yenilikçi projeleriyle "Efsane Başkan" olarak tanındı.

Turgut Altınok’un belediye başkanlığı dönemlerinde turizm merkezi haline gelen Keçiören, Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın yayın kataloğunda "Gezilecek Yerler" başlığı altında yer aldı.

Başkanlık dönemlerinde okul çevreleri ve sokakların güvenliğiyle doğrudan ilgilenildi. Keçiören, gece gündüz sokakların güvenliği ile bilinir oldu.

En çalışkan başkan ödülü aldı

2. Uluslararası Altın Ay Ödül Töreninde “Yılın En Başarılı, En Çalışkan Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.

Çalışmaların halkla iç içe sürdürülmesi gerektiğini her fırsatta vurgulayan Altınok, belediyecilik anlayışını şu sözlerle ifade etmişti:

“Halktan kopmayacaksınız, halktan korkmayacaksınız! Hakk’ın emrettiği gibi görev ve hizmet yapacaksınız. Gençlerimizin fikirleri, enerjisi ve heyecanı ile şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz.”





Pazar yeri projesi tezlere konu oldu

Özellikle yeni nesil pazar uygulamaları üniversitelerde araştırma ve tez konusu oldu. Türkiye`de ilk kez bir pazar yeri kışın ısıtmalı, yazın soğutmalı olarak tasarlandı. En soğuk günlerde bile pazarlar doldu taştı. Pazarlara halkın kullanabileceği tartılar koydurdu.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları ile gecekondularıyla bilinen Keçiören`i bambaşka bir görünüme kavuşturdu.





Keçiören’e sayısız eser kazandırdı

Altınok’un Keçiören'e kazandırdığı eserlerinden bazıları şöyle:

En büyük açık hava akvaryumu olan Deniz Dünyası, Türkiye’nin şehir merkezli en uzun teleferiği, Ankara Evi, Türk Büyükleri Anıtı, Orhun Yazıtları Anıtı, Estergon Türk Kültür Merkezi, saat kulesi, çeşmeler, sebiller, şelaleler, yürüyüş yolları, gül bahçeleri, örnek pazarlar, eğitim merkezleri, 500’e yakın park-bahçe ve spor kompleksi, ihtiyaç sahiplerine destek programları, sosyal faaliyetler, konserler, ücretsiz veterinerlik hizmetleri ile tamamlanma aşamasında olan Cumhuriyet Kulesi.

Turgut Altınok evli olup iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.