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Gündem
TRT Haber 18.01.2024 11:57

TEM Otoyolu'na 'Serbest Geçiş Sistemi' kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ""TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri"nde, gişe adaları ve kanopileri kaldırdık. Vatandaşlarımız hızlı ve güvenli geçiş sağlayabilsin diye Serbest Geçiş Sistemi'ni kurduk; saha düzenleme çalışmalarına ise devam ediyoruz" dedi.

TEM Otoyolu'na 'Serbest Geçiş Sistemi' kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla şunları kaydetti;

TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde, gişe adaları ve kanopileri kaldırdık. Vatandaşlarımız hızlı ve güvenli geçiş sağlayabilsin diye Serbest Geçiş Sistemini (SGS) kurduk; saha düzenleme çalışmalarına ise devam ediyoruz. Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor; böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. 

Serbest Geçiş Sistemini önümüzdeki günlerde Istanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlanlarken trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz.

 

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Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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