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Gündem
TRT Haber 18.01.2024 14:59

AK Parti'nin Antalya adayı Hakan Tütüncü oldu

AK Parti bugün 31 Mart yerel seçimleri için 48 ilin daha belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü oldu.

AK Parti'nin Antalya adayı Hakan Tütüncü oldu
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 48 ilin adaylarını açıkladı.

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Hakan Tütüncü oldu.

AK Parti'nin Antalya adayı Hakan Tütüncü oldu

Hakan Tütüncü kimdir?

Hakan Tütüncü, 15 Haziran 1979 Doğumlu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 2001'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

2001'de Ak Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı.

2005-2009 yılları arasında iki dönem AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.

2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kepez Belediye Başkanı Adayı oldu. 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2014 ve 2019 seçimlerinde de kazandı ve 3 dönem başkanlık yaptı.

AK Parti'nin Antalya adayı Hakan Tütüncü oldu

Halen Kepez Belediye Başkanı olarak görevini sürdürüyor. 

Ayrıca 71 üye belediyesi bulunan Antalya Merkezli Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 2014'den bu yana başkanlığını yapıyor. 

Tütüncü, evli ve bir çocuk babasıdır. 

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