AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP yönetiminin politikalarını eleştirdi, Türkiye'nin dış politikada ortaya koyduğu iradeden rahatsız olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çıkarlarını korumak adına BAE ile iş birliği politikasını eleştiren CHP yönetimine " Alternatif politikalar ortaya koyamayanlar, siyasetsizlik içerisinde debelenenler husumet siyaseti ortaya koyarlar" dedi.

"Alternatif politikalar ortaya koyamayanlar, siyasetsizlik içerisinde debelenenler husumet siyaseti ortaya koyarlar."



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yönetiminin BAE ile Türkiye arasındaki iş birliği eleştirilerini değerlendirdi. pic.twitter.com/PUw9elfxvD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2021

Ömer Çelik'in sözlerinin devamı şu şekilde:

"Birden çok Kılıçdaroğlu var, birden çok CHP yönetimi var. Bundan kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti bir irade ortaya koyduğu zaman CHP yönetimi 'Türkiye yalnızlaşıyor' diyordu. Şimdi Türkiye çeşitli çıkarlarını yerine getirmeye çalıştığı zaman, sorun yaşadığı devletlerle ticaret kanallarını aştığı zaman CHP yönetimi rahatsız oluyor. Alternatif politikalar ortaya koyamayanlar, siyasetsizlik içerisinde debelenenler husumet siyaseti ortaya koyarlar"