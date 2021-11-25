İstanbul'da metro duraklarına girişlerde X-Ray cihazları yer alıyor. Her geçen kişi bu cihazlar ile kontrol ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. İBB'den yapılan açıklamada, metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Metrolarda önlem alınması beklenirken bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda çekilen görüntülerde bazı yolcuların X-Ray'dan geçerken üzerindeki metal yoğunluğunu gösteren ışığın yeşil yandığı görüldü. X-Ray cihazında kırmızı ışık yanmasına sebep olan kişilerin bavulları ve ya üstleri kontrol edilmedi. Bazı duraklarda X-ray cihazlarının önünde bulunan güvenlik masalarının da boş olduğu görüldü.