AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit yakınlarına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğer yanlış yaptıktan sonra bir pişmanlık alameti gösterirseniz bu yine iyi kötü erdeme, doğruya, iyiliğe tutunmaya çalıştığınız anlamına gelir. Ama size yanlışınız gösterildikten sonra hem de sosyal medyada binlerce, on binlerce vatandaşımızın tepkisiyle gösterdikten sonra hala özür dilemeyi bile beceremiyorsanız, pişmanlığın yerini pişkinlik alır, o da maalesef sizin tamamen erdem karşıtı, tamamen doğruluk, iyilik karşıtı bir yerde durduğunuzu gösterir.

Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Onlara dönük her türlü incitici sözün, hele hakaret, hele küfrü asla kabul edemeyeceğimizi, asla affedemeyeceğimiz davranışlar."