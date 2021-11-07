Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 23-29 Ekim'de her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:

Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.

23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/Z80z8ZTPIT — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2021

Karabük, 16-22 Ekim haftasında olduğu gibi 534,04 ile vaka yoğunluğunda yine zirvede yer aldı.