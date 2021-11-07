Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 17:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haftalık vaka haritası açıklandı: Karabük yine zirvede
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye genelinde 23-29 Ekim'de illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu. Karabük, 534,04 ile yine zirvede.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 23-29 Ekim'de her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.
23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:
Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.
23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/Z80z8ZTPIT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2021
Karabük, 16-22 Ekim haftasında olduğu gibi 534,04 ile vaka yoğunluğunda yine zirvede yer aldı.
Etiketler: Son Dakika
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