Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 17:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Hasan Çengiç için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Demokratik Eylem Partisinin (SDA) kurucularından, Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı Hasan Çengiç'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı Hasan Çengiç'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Mustafa Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"SDA'nın kurucularından, Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı, Bosna direnişinin önemli isimlerinden, fikir adamı Hasan Çengiç'in vefatı münasebetiyle ailesine, yakınlarına ve kardeş Bosna halkına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."
Bosna Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından, Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı, Bosna direnişinin önemli isimlerinden, fikir adamı Hasan Çengiç'in vefatı münasebetiyle, ailesine, yakınlarına ve kardeş Bosna halkına başsağlığı diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 7, 2021
Allah rahmet eylesin.
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop Bosna Hersek
Son Haberler
- 18:42
- 18:36
- 17:49
- 17:45
- 17:38
Sıradaki Haber
Bakan Akar’dan 'şehit ailesi' vurgusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz