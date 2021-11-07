Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı Hasan Cengic hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından 64 yaşındaki Hasan Cengic vefat etti.
Aliye İzetbegoviç ile Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından olan Hsan Cengic'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.
Cenaze namazının yarın başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kılınacağı açıklandı.
Savaş sırasında önemli görevler üstlendi
Bosna Hersek'te Genç Müslümanlara yönelik davada İzetbegoviç ile birlikte yargılanarak 9 yıl hapse mahkum edilen Cengic, 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında önemli görevler üstlendi.
Cengic, Bosna Hersek İslam Birliği'nde meclis başkanı olarak görev yapmıştı.
Etiketler: Bosna Hersek
Son Haberler
- 15:28
- 15:34
- 15:07
- 15:19
- 14:34
Sıradaki Haber
Lav püskürten yanardağ manzarasında yarış
Yükleniyor lütfen bekleyiniz