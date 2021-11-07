Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 13:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'in Gansu eyaletinde son 14 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı
[Fotoğraf: AP]
Çin'de erken gelen kış ülkeyi hazırlıksız yakaladı. Ülkenin kuzey kesimleri, yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Bazı noktalarda gıda tedariki aksadı. Buz tutan bir yolda yaşanan zincirleme kazada ise 3 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in kuzey kesimleri kara teslim…
Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde acil durum ilan edildi.
Gansu eyaletinde son 14 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı. Hava sıcaklığı bazı bölgelerde bir gün içerisinde 10 santigrat dereceden fazla düştü, eksi 16 santigrat dereceye kadar geriledi.
[Fotoğraf: AP]
Buzlanma kazaya neden oldu
Rusya sınırındaki yerleşim yerlerinde gıda tedariki aksadı. Heihe şehrinde gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı için ekipler görevlendirildi.
İç Moğolistan bölgesinde buzlanma nedeniyle yaşanan zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Ekipler gün boyu, kapanan birçok yolu açmak için çalıştı. Çiftçiler de tarım alanları ve seralarda kar temizliği yaptı.
Etiketler: Çin Kar Yağışı Trafik Kazası
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