Çin'in kuzey kesimleri kara teslim…

Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde acil durum ilan edildi.

Gansu eyaletinde son 14 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı. Hava sıcaklığı bazı bölgelerde bir gün içerisinde 10 santigrat dereceden fazla düştü, eksi 16 santigrat dereceye kadar geriledi.

[Fotoğraf: AP]

Buzlanma kazaya neden oldu



Rusya sınırındaki yerleşim yerlerinde gıda tedariki aksadı. Heihe şehrinde gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı için ekipler görevlendirildi.



İç Moğolistan bölgesinde buzlanma nedeniyle yaşanan zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.



Ekipler gün boyu, kapanan birçok yolu açmak için çalıştı. Çiftçiler de tarım alanları ve seralarda kar temizliği yaptı.