Klasik otomobil meraklıları, İspanya'nın La Palma adasındaki nostaljik yarış için pistin yolunu tuttu.

Farklı ülkelerden adaya giden sürücüler nostaljik arabalarla yanardağa yakın duraklardan geçti.

Bazı katılımcılar, yanardağın yakınına gitmek istedi. Bazıları da sıçrayan küllerin otomobillerine zarar vermesinden endişelendi.

Klasik otomobiller La Palma'da

İspanya'nın Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki, Cumbre ViejaYanardağı etkinlik gününde de lav püskürttü.

Uzmanlar, La Palma'da ilk kez kükürt birikintilerinin ortaya çıktığını açıkladı. Bunun yanardağın yapısındaki değişimin açık bir kanıtı olduğu aktarıldı.