Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 14:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Lav püskürten yanardağ manzarasında yarış
İspanya'nın La Palma adası haftalardır faaliyetini sürdüren Cumbre Vieja Yanardağı ile gündemde. La Palma bu kez, bir klasik otomobil rallisi ile haber oldu. Ancak yarışın başladığı anlarda da yanardağ lav püskürtmeye devam ediyordu.
Klasik otomobil meraklıları, İspanya'nın La Palma adasındaki nostaljik yarış için pistin yolunu tuttu.
Farklı ülkelerden adaya giden sürücüler nostaljik arabalarla yanardağa yakın duraklardan geçti.
Bazı katılımcılar, yanardağın yakınına gitmek istedi. Bazıları da sıçrayan küllerin otomobillerine zarar vermesinden endişelendi.
Klasik otomobiller La Palma'da
İspanya'nın Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki, Cumbre ViejaYanardağı etkinlik gününde de lav püskürttü.
Uzmanlar, La Palma'da ilk kez kükürt birikintilerinin ortaya çıktığını açıkladı. Bunun yanardağın yapısındaki değişimin açık bir kanıtı olduğu aktarıldı.
Son Haberler
- 15:28
- 15:34
- 15:07
- 15:19
- 14:34
Sıradaki Haber
Almanya’daki sel felaketinin bilançosu: 29,2 milyar euro
Yükleniyor lütfen bekleyiniz