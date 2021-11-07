Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 18:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kalın ve Kurtulmuş'tan Hasan Çengiç için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Eski Bosna Hersek Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in yol arkadaşı Hasan Çengiç'in vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın mesajında, "Bosna Hersek bugün bir kahramanını kaybetti. Aliya’nın yakın dava arkadaşı Gazi Hasan Çengiç’e Allah’tan rahmet, tüm Boşnak kardeşlerime başsağlığı diliyorum"
dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da merhum Çengiç'in Bosna Hersek'in istiklal kahramanı olduğunu vurguladı.
"Bilge lider Aliya'nın yol ve dava arkadaşı, devlet adamı, değerli dostum Hasan Çengiç'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Boşnak halkına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
Etiketler: Bosna Hersek İbrahim Kalın Numan Kurtulmuş
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