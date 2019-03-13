Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu'nu kabul etti.

Raporda, müzakerelerin askıya alınması önerisi dışında, ilişkilerin "etkin bir ortaklık kapsamında yeniden tanımlanması" isteniyor.

Karara ilk tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kararın Türkiye için değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar olduğunu söyledi.

"AP aşırı sağın güdümüne girdi"

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Bu itibarsız karar, AP’nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir. AP demokratik gelişmeye açık ve destekleyici kararlar almaktan uzaklaştı. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya."

"Darbeci liderlerle çalışmakta hiçbir mahsur görmüyorlar"

"FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Meclisimiz bombalandı. AP parlamentomuzla dayanışma için ziyarete bile gelmedi. AP başkanı aylar sonra geldi. Ama darbeci liderlerle çalışmakta hiçbir mahsur görmüyorlar."

"Raporu hazırlayanın terörü destekleyenlere yakınlığı herkes tarafından biliniyor"

"AB’nin genişlemeden sorumlu komiserinin ırkçılığı, Türkiye raporunu hazırlayan şahsın demokrasiden çok terörü destekleyenlerle yakınlığı herkes tarafından bilinmektedir."

"Biz demokrasi için bedel ödeyen bir milletiz"

"Biz demokrasi için bedel ödeyen bir milletiz. Demokrasimiz hakedilmiş bir demokrasidir. Bu uğurda Başbakan Menderes ve bakanlarımız şehit oldu. 15 Temmuz’daki darbe girişiminde şehitlerle ve gazilerle koruduk demokrasimizi."

"PKK sergileri açan AP hangi yüzle demokrasimizi mahkum etmeye kalkıyor"

"Demokrasimize notu tarih vermiştir, ödenen bedeller vermiştir. Irkçılara teslim olmuş AP’nin verdiği notun hiçbir hükmü yoktur. Salonlarında PKK sergileri açılan AP hangi yüzle demokrasimizi mahkum etmeye kalkıyor."

"Avrupa'yı ırkçılara nasıl teslim ettiğinizi hatırlarsınız"

"AP’ye sesleniyoruz... Bu raporu size aynen iade ediyoruz. Kabul ettiğiniz bu raporu, 'Avrupa Irkçılık ve İslam Düşmanlığı Müzesi' kurup, kapısına asabilirsiniz. O raporu her gördüğünüzde, Avrupa’yı ırkçılara adım adım bir kere daha nasıl teslim ettiğinizi hatırlarsınız.

Kaynak: TRT Haber