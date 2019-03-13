Milli Savunma Bakanlığının Twitter üzerinden verdiği bilgilere göre, Irak'ın kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sRRcTFarfD — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber