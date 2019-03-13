Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'ndaki toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Mogan’ı büyük oranda temizledik"

Bugüne kadar 70 milyon liralık yatırımla Mogan’ı büyük oranda temizledik. Şimdi çok daha kaliteli yaşam alanı haline getiriyoruz. Millet bahçesini de içine alan 35 kilometrelik Kanal Ankara projesi ile şehrimize çok farklı bir eser kazandırıyoruz. Temelini çok yakın bir zamanda atıyoruz.

"209 proje, belediyemiz tarafından sizlerin hizmetine sunuldu"

Konya Yolu boyunca inşa ettiğimiz köprülü kavşaklar hayırlı olsun. Şehir parkımız, 53 ayrı mahalle parkı, aile yaşam merkezleri gibi toplam 209 proje, belediyemiz tarafından sizlerin hizmetine sunuldu. 3 bin 512 yataklı yurtlar açtık, Gölbaşı’na gençlik merkezi kazandırmak için çalışmalara başladık. Yeni bir devlet hastanesi yapıyoruz.

"Gölbaşı’nı projelerle desteklemeye devam edeceğiz"

Ülkemizin en önemli savunma sanayii merkezlerinden olan Uzay Sistemleri Entegrasyon Merkezi’ni Gölbaşı’nda kurduk. CHP bunu kıskanıyor. ‘Uzay merkezinin, uydunun ne işi var’ diyor. Ankara’nın en gözde ilçelerinden biri olacak Gölbaşı’nı projelerle desteklemeye devam edeceğiz.

"Türkiye gibi bir ülkede önemsiz seçim olamaz"

Türkiye gibi çevresinde dünyanın tüm güçlerinin hesap yaptığı bir coğrafyada her seçim bir beka seçimidir. Türkiye gibi bir ülkede önemsiz seçim olamaz. Her seçim bir beka seçimidir. Bu yüzden 31 Mart’ın beka seçimi olduğunu söylüyoruz.

"31 Mart bunun için bir beka meselesidir"

Bunlar İstiklal Marşı’nın düşmanı değil mi? HDP’nin kongrelerinde İstiklal Marşı okunmuyor. Hatta bayrağımız bile asılmıyor. 31 Mart bunun için bir beka meselesidir. Çok çalışacağız. Mesele belediyecilikse kimse kusura bakmasın, kimse elimize su dökemez. Birileri niye terör örgütleriyle iş birliği pahasına 31 Mart’a odaklanıyor? Çünkü bunların işi belediyecilik değil.

"Kürdistan’ı çok seviyorsa Irak’ın kuzeyinde var oraya gitsin"

Malum Zillet İttifakı bizim ülkemizi bölgeye gayret ediyor. Ülkemizde Kürdistan var mı? Kürdistan’ı çok seviyorsa Irak’ın kuzeyinde var oraya gitsin. Bu adam Kürt değil ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Bu vatan bölünmez. Böyle bir gayretin içinde olan varsa bunun hesabını verir. Kadın ‘biz sırtımızı PYD’ye, YPG’ye dayadık’ diyor. Biz de aziz milletimize ve Allah’a dayadık.

"Onlar kaçacak biz kovalayacağız"

Topunuz gelin, topunuz. Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te ve Kandil’de inlerine girdik, daha da gireceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Dayanışmamız çok önemli. El ele vereceğiz kardeşçe bu işi taçlandıracağız. Cumhur İttifakımızı Yenikapı ruhu ile oluşturduk. Bir duam var: “Bize bu ittifakı pazara kadar değil mezara kadar devam ettirmeyi nasip eyle.”

"PKK ile iş birliği yapanın Türkiye'nin hayrına bir amacı olamaz"

CHP’ye sorsanız böyle bir partiyle ittifak yok diyor, adı İyi kendi karışık parti de öyle diyor, ama listelerinde terör örgütü mensuplarını aday gösterdiklerini herkes biliyor. PKK ile iş birliği yapanın Türkiye'nin hayrına bir amacı olamaz. FETÖ ile iş birliği yapanın Türk milletinin hayrına bir kaygısı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı, mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülke ile ilgili bir derdi olamaz.

Kaynak: TRT Haber