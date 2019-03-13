Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, “Kudüs’te El Aksa Camii’ne İsrail askerleri o pis postallarıyla girdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan başka, bizlerden başka, yani Türkiye’den başka tepki gösteren birisi var mı? İslam işbirliği Teşkilatı içinde 57 ülke vardı, niye sessizler? Çünkü onların öyle bir derdi yok. Onlar hep İsrail’den korkarlar, Amerika’dan korkarlar ses çıkaramazlar. Ama bizim kutsal davamıza sahip çıkmamız lazım. Biz çıkmazsak, kutsal davalarımıza kimse sahip çıkmaz.” dedi.

“İsrail’in başbakanı cumhurbaşkanımıza niye saldırıyor?” diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e, milletin gür sesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın zirve başkanı olarak tepki gösterdiğini belirtti.

“Maalesef dünya sessiz”

Çavuşoğlu, “İsrail Başbakanı bugün yolsuzluktan, rüşvetten sorgulanıyor ve İsrail’deki seçimlerde pirim toplayabilmek için saldırıyor. Kutsal mekanlarımıza saldırıyor ve maalesef dünya sessiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber